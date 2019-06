Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

41,88 EUR -0,50% (12.06.2019, 09:05)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:
606214

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:
1COV

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2018 rund 16.800 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (12.06.2019/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Covestro-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) charttechnisch unter die Lupe.Wenig Grund zur Freude hätten in den letzten 18 Monaten Covestro-Aktionäre gehabt. Mit 38,43 EUR habe das Papier sogar ein neues Verlaufstief hinnehmen müssen. Für einen Silberstreif würden derzeit aber die quantitativen Indikatoren sorgen. So würden beispielsweise RSI und MACD positive Divergenzen ausweisen. D. h. das zuvor beschriebene neue Tief sei nicht mehr durch entsprechende Indikatorenpendants bestätigt worden. Im Verlauf des Oszillators liege zudem eine kleine Bodenbildung vor. Per Saldo seien dies alles Phänomene, welche auf eine Wende zum Besseren hoffen lassen würden. In die gleiche Kerbe schlage die Rückeroberung der alten horizontalen Auffangzone aus den Tiefpunkten vom September 2016 und Dezember 2018 bei 41,73/41,42 EUR, so dass in der Summe durchaus kurzfristige Erholungschancen bestünden. Die 38-Tage-Linie (akt. bei 45,22 EUR) definiere dabei das nächste Erholungsziel, ehe das Widerstandsband bei rund 50 EUR aus diversen alten Hochs und Tiefs wieder auf die Agenda rücke. Aber selbst ohne einen solchen Erholungsimpuls würden die untenstehenden Discountzertifikate attraktive Seitwärtsrenditen bieten. Die genannten Unterstützungen würden dabei in der Produktauswahl Berücksichtigung finden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 12.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:42,11 EUR +1,79% (11.06.2019, 17:35)