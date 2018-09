Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Haar (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Beim Chemie-Konzern Covestro müsse man als mittel- bis langfristig orientierter Investor vorsichtig sein. Das Geschäft unterliege erheblichen Zyklen. Vor allem wenn es in der Wirtschaft mal wieder abwärts gehe, dann würden auch die Margen runtergehen. Derzeit scheine es aber noch zu brummen. Fraglich allerdings, wie lange noch! Momentan frohlocke Firmenchef Markus Steilemann mit EBITDA-Margen von gut 25%. Das sei sensationell. Der Nachteil: Diese Margen würden sich nicht dauerhaft halten können. Im historischen Schnitt liege die EBITDA-Marge eher bei ca. 13%. Im Tief vor fünf Jahren sogar bei unter 10%. Dann verdiene Covestro auch nicht mehr 10 Euro je Aktie, sondern wahrscheinlich weniger als die Hälfte davon. Das KGV liege dann nicht mehr bei 7, sondern eher bei über 15.Als mittel- bis langfristiges Investment ist die Covestro-Aktie nicht geeignet, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". Strukturell vielleicht sogar eher eine Short-Idee. (Analyse vom 14.09.2018)