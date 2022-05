Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (03.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Covestro blicke wegen Gegenwinds unter anderem aus China pessimistischer auf das laufende Jahr. 2022 werde das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bei 2,0 bis 2,5 Milliarden Euro liegen. Zuvor sei Covestro von 2,5 bis 3,0 Milliarden Euro ausgegangen. Die durchschnittliche Erwartung von Analysten habe bei 2,7 Milliarden Euro gelegen.Neben dem anhaltenden Corona-Lockdown in China, insbesondere in Shanghai, habe der Konzern weiterhin signifikant steigende Energie- und Rohstoffkosten sowie ein Weltwirtschaftswachstum genannt, welches unter den bisherigen Erwartungen liegen dürfte.Anleger hätten sich enttäuscht gezeigt. Der Aktienkurs von Covestro sei auf der Handelsplattform Tradegate um zuletzt knapp fünf Prozent gegenüber dem Xetra-Schlusskurs abgesackt.Im ersten Quartal habe das EBITDA den Angaben zufolge bei 806 Millionen Euro gelegen und damit im Rahmen der Erwartung von Covestro (750 bis 850). Der Konsensus habe bei 774 Millionen Euro gelegen. Im zweiten Quartal rechne das Unternehmen mit einem kräftigen Rückgang auf 430 bis 530 Millionen Euro.Wer bereits an Bord ist, beachtet den Stopp bei 34,00 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Covestro-Aktie. (Analyse vom 03.05.2022)Mit Material von dpa-AFX