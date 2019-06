Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2018 rund 16.800 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (13.06.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Covestro: Das Schlimmste könnte überstanden sein - AktienanalyseEs war bereits erwartet worden: Der Kunststoff-Hersteller Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) hat im ersten Quartal einen herben Gewinnbruch erlitten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das bereinigte Betriebsergebnis (EBITDA) sei um 58 Prozent auf 442 Mio. Euro gefallen. Der Nettogewinn sei sogar um rund 72 Prozent auf 179 Mio. Euro eingebrochen. Es seien vor allem der gestiegene Wettbewerb und die Preisrückgänge, die Covestro zu schaffen machen würden. Zudem sei der Absatz im Kerngeschäft leicht zurückgegangen. Der Umsatz sei um 16 Prozent auf 3,2 Mrd. Euro gefallen. Die Jahressziele - ein Mengenwachstum im Kerngeschäft im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich und ein Betriebsergebnis zwischen 1,5 und 2,0 Mrd. Euro - wolle der Konzern aber nicht aufgeben. Dabei setze Covestro-Chef Markus Steilemann unter anderem auf eine Belebung der Autobranche im zweiten Halbjahr. "Ich glaube wirklich, dass der Automobilsektor noch etwas verspricht für das zweite Halbjahr", so der Firmenlenker. Wegen der Lieferschwierigkeiten der Hersteller im Zuge neuer Abgastestvorschriften gebe es einen Nachfragestau. Zudem hätten Anlagenstillstände wegen Wartungsarbeiten im Wesentlichen bereits im ersten Quartal stattgefunden, so dass Covestro in der zweiten Jahreshälfte größere Mengen anbieten könne.Im zweiten Quartal seien allerdings keine großen Sprünge zu erwarten; das Unternehmen rechne mit einem EBITDA auf dem Niveau des ersten Jahresviertels - sowohl für Anleger als auch viele Analysten eine Enttäuschung. Das erste Quartal habe zwar dem zuvor vom Kunststoffkonzern gegebenen Ausblick entsprochen, der Ausblick auf das zweite Quartal sei aber eine negative Überraschung, so etwa Analyst Markus Mayer von der Baader Bank. Er habe zudem auf die in Asien weiter sinkenden Preise für Polycarbonat verwiesen und sehe daher nach wie vor keinen Grund, die Aktie zu besitzen oder gar zu kaufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: