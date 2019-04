Börsenplätze Covestro-Aktie:



Mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2018 rund 16.800 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (05.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leverkusener Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Der DAX-Titel sei auf einem guten Weg, einen Teil der im Vorjahr eingefahrenen Kursverluste wieder aufzuholen. In dieser Handelswoche habe die Covestro-Aktie den Sprung auf ein neues Jahreshoch geschafft. Nun lohne sich ein genauerer Blick darauf, was der Chemiekonzern 2019 noch erreichen könne.Aktuell würden Analysten für das laufende Jahr von einem Umsatzrückgang von 14,6 auf 13,3 Mrd. Euro ausgehen. Das EBITDA dürfte von 3,2 auf 1,8 Mrd. Euro zurückgehen, der Nettogewinn sich von 9,46 auf 4,21 Euro je Aktie mehr als halbieren. Hauptgrund für diese Entwicklung seien die zum Teil deutlich gesunkenen Preise für chemische Produkte wie allen voran etwa TDI. Jetzt dürfte es spannend werden, ob nun die Stabilisierung der Preise gelinge.Für das kommende Jahr würden die Experten indes wieder leichte Verbesserungen im Zahlenwerk der ehemaligen Bayer-Tochter erwarten. Demnach werde im Durchschnitt mit einem Anstieg der Erlöse auf 13,8 Mrd. Euro sowie ein EBITDA von 2,0 Mrd. Euro erwartet. Das EPS dürfte 2020 auf 4,58 Euro je Anteilschein klettern.Trading-orientierte Anleger können bei der Covestro-Aktie zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Rein fundamental betrachtet favorisiere DER AKTIONÄR im Chemiesektor dagegen weiterhin BASF und LANXESS. (Analyse vom 05.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link