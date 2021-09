Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

59,44 EUR +0,64% (30.09.2021, 17:13)



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

59,10 EUR -0,10% (30.09.2021, 16:58)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (30.09.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Covestro mit Rückenwind - AktienanalyseEine starke Nachfrage der Bauindustrie, von Autobauern und nach Elektronik und Medizinprodukten liefern dem Kunststoffkonzern Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) Rückenwind, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Gerade mit Blick auf das laufende dritte Quartal sei er weiterhin sehr optimistisch, habe Vorstandschef Markus Steilemann kürzlich der Nachrichtenagentur dpa-AFX gesagt. Covestro habe erst im Juli die Jahresprognose für den operativen Gewinn angehoben und stelle seither ein EBITDA von 2,7 Mrd. bis 3,1 Mrd. Euro in Aussicht.Ins Bild passt auch der jüngste Insiderkauf von Vorstandsmitglied Sucheta Govil - wenngleich das Volumen mit knapp 10.000 Euro gering ausgefallen ist, was die Aussagekraft des Deals schmälert, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 38/2021)Börsenplätze Covestro-Aktie: