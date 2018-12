Börsenplätze Covestro-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

45,61 EUR -0,22% (07.12.2018, 16:18)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

45,49 EUR -2,44% (07.12.2018, 16:30)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (07.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Selbst an einem Tag, an dem sich die meisten DAX-Titel von den vorangegangenen Kursrutschen dieser Woche erholen würden, knicke die Covestro-Aktie erneut ein. Durch den Sturz auf ein neues Jahrestief habe das Papier ein weiteres Verkaufssignal generiert.Nach dem Rückfall unter das bisherige Jahrestief könnte die Covestro-Aktie noch fast zehn Prozent sinken, ohne dabei auf eine markante Unterstützung zu treffen. Erst bei 41,60 Euro, dem Tief aus dem Jahre 2016, befinde sich wieder eine - hoffentlich - stärkere Unterstützung.Helfen würde sicherlich auch ein weiterer Anstieg der Pegelstände am Rhein. Das anhaltende Niedrigwasser sei einer der Gründe für die überraschende Gewinnwarnung des Spezialchemiekonzerns gewesen.Auch wenn die Covestro-Aktie derzeit enorm günstig bewertet ist und die mittel- bis langfristigen Aussichten für den Chemieproduzenten gut sind, sollten Anleger hier nicht ins fallende Messer greifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link