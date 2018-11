Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Covestro: Neuer Tiefschlag für Aktionäre - AktienanalyseDer Spezialchemieanbieter Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) hat seine Jahresprognose kassiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Operatives Ergebnis und Free Cash Flow würden nicht wie zuvor erwartet steigen, sondern unter dem Vorjahreswert liegen, habe das Unternehmen mitgeteilt. Schuld daran seien der starke Wettbewerb, neue Rückstellungen für den geplanten Stellenabbau im Rahmen eines Sparprogramms und der niedrige Rheinwasserpegel. Er sorge für Produktionsausfälle und höhere Logistikkosten. Das eigentlich Enttäuschende daran: Die ehemalige Bayer-Tochter habe bei Veröffentlichung der Bilanz des dritten Quartals am 25. Oktober ihr Gewinnziel trotz des schwieriger werdenden Marktumfeldes noch bestätigt.Entsprechend hart seien Anleger mit der Aktie ins Gericht gegangen: Die Covestro-Papiere seien nach der Gewinnwarnung um mehr als 15% abgesackt, auf den tiefsten Stand seit Oktober 2016. Auf Jahressicht habe die Aktie damit fast 42% an Wert eingebüßt - nur eine DAX-Aktie (Deutsche Bank) sei noch schlechter gelaufen (minus 46,5%). Und das müsse nicht das Ende sein. Gegen eine schnelle Trendwende würden mehrere Gründe sprechen: Zum einen sei das Konjunkturklima rauer geworden, zum anderen habe das Management mit dieser Aktion gehörig Anlegervertrauen verspielt. Zudem sei zum Jahresende Window-Dressing angesagt: Dabei würden sich Fondsmanager die in diesem Jahr gut gelaufenen Aktien, also die Top-Performer, ins Depot holen und die schwächsten Werte hinauswerfen. Ein kräftiger Rebound scheint angesichts dessen wenig wahrscheinlich, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 47/2018)Börsenplätze Covestro-Aktie:Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:51,42 EUR +1,42% (29.11.2018, 11:05)