Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

54,04 EUR +2,39% (25.10.2018, 12:25)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

53,92 EUR +2,90% (25.10.2018, 12:40)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (25.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) von 78,00 Euro auf 60,00 Euro.Das Q3-Zahlenwerk habe sich ergebnisseitig im Rahmen der Analystenerwartungen bewegt, aber den Marktkonsens übertroffen. Der Gegenwind von der Rohstoffseite habe in Q3 deutlich zugenommen, während die Absatzpreissteigerungen an Dynamik verloren hätten, so dass Covestro trotz einer Umsatzsteigerung (+5% y/y), nur eine Ergebnisstagnation (EBITDA) habe ausweisen können.Der bestätigte Ausblick für 2018 impliziere ein deutlich schwächeres Q4. Die Konjunktur-Frühindikatoren (für die OECD) würden eine Abschwächung der Wachstumsdynamik signalisieren. Diermeier habe seine Erwartungen für das kommende Geschäftsjahr (u.a. EPS: 8,75 (alt: 9,35) Euro) und die Folgejahre reduziert.Die Geschäftsentwicklung werde vorerst von einer geringeren Umsatzdynamik, Margendruck sowie steigenden Investitionen geprägt sein. Die Unternehmensleitung steuere hier mit einem Effizienzsteigerungsprogramm gegen. Die angekündigten Wachstumsinvestitionen würden sich erst in ein paar Jahren positiv im Zahlenwerk niederschlagen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: