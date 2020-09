Börsenplätze Covestro-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

42,59 EUR -6,66% (30.09.2020, 10:53)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

42,58 EUR -7,21% (30.09.2020, 11:08)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (30.09.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV).Erstmals seit der Bayer-Abspaltung und der Aufnahme der Börsennotierung führe Covestro jetzt eine Milliarden-Übernahme durch. Strategisch mache die Transaktion durchaus Sinn, da sie zur Diversifikation der Abnehmerindustrien, einer breiteren geografischen Abdeckung und einer Stärkung der Geschäfte in Wachstumsbereichen beitrage. Der Kaufpreis, der sich im Durchschnitt ähnlicher Transaktionen in der Chemiebranche bewege, erscheine angemessen.Die negative Reaktion an der Börse auf die Übernahme-Meldung halte der Analyst für stark übertrieben, wenngleich die Aussicht auf eine Kapitalerhöhung zur Teilfinanzierung des Vorhabens belasten dürfte. Da sich auch das laufende Geschäft schneller als erwartet vom Corona-bedingten Einbruch zu erholen scheine, hebe er sein Kursziel für die Covestro-Aktie deutlich von EUR 34,00 auf EUR 43,00 an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Covestro AG": - Keine vorhanden.