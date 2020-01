Börsenplätze Covestro-Aktie:



Mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro- und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2018 rund 16.800 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (22.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Der DAX-Konzern wolle sich eine hohe Investition zunächst sparen. So lege Covestro wegen des schwierigen Marktumfeldes eine Milliardeninvestition in ein Kunststoffwerk in den USA auf Eis. Nach dem Abschluss der aktuellen Bauphase sei laut dem Unternehmen nun erstmal eine Pause von 18 bis 24 Monaten geplant. Einen genauen Ausblick auf 2020 sowie Details zu den neuen Investitionsplänen dürfte Konzernchef Markus Steilemann bei der Vorlage der Jahreszahlen für 2019 am 19. Februar vorstellen.Die Branche leide schon eine Weile unter hohen Kapazitäten und den Folgen des Handelsstreits zwischen den USA und China, der an der Weltwirtschaft kratze. Insbesondere die Autoflaute mache Covestro zu schaffen.Die Entscheidung, die weitere Expansion aufzuschieben, könnte als ein weiteres Zeichen gewertet werden, dass die Talsohle im Chemiegeschäft noch längst nicht erreicht sei. Die jüngsten Aussagen des CEOs Steilemann würden dazu passen. Anleger sollten weiterhin einen Bogen um die Covestro-Aktie machen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link