Börsenplätze Covestro-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

39,08 EUR -0,99% (30.01.2020, 09:32)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

39,09 EUR -0,64% (30.01.2020, 09:39)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro- und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2018 rund 16.800 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (30.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Aktie des Chemieriesen Covestro habe sich in den vergangenen Handelswochen in schwacher Verfassung präsentiert und ein neues Mehrjahrestief markiert. Doch im vorbörslichen Handel würden die Anteilscheine der ehemaligen Bayer-Tochter die Gewinnerliste im DAX anführen. Hauptverantwortlich hierfür sei vor allem eine Meldung.So habe die Société Générale die Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft. Das Kursziel sei bei 45,00 Euro belassen worden. Analyst Thomas Swoboda habe erklärt, der DAX-Konzern überzeuge mit einer hohen Qualität, einem guten Management und einer starken Bilanz. Seiner Ansicht nach dürften die Gewinne und die Bewertung mittlerweile ihre Tiefs so gut wie erreicht haben. Bereits ab dem zweiten Quartal des laufenden Jahres rechne Swoboda mit einer Verbesserung. Er räume allerdings ein, dass Covestro der wohl schwankungsanfälligste europäische Chemiewert bleiben dürfte."Der Aktionär" bleibe für die Covestro-Aktie nach wie vor zurückhaltend. Die Perspektiven, die Konzernchef Markus Steilemann kürzlich aufgezeigt habe, würden alles andere als zuversichtlich wirken. Zudem sei das Chartbild angeschlagen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link