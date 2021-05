Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (21.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Covestro gehe am Freitag nach einer skeptischen Studie der US-Bank J.P. Morgan auf Tauchstation. Das Papier falle am späten Vormittag 1,4 Prozent auf 55,80 Euro. Damit bewege sich die Aktie weiterhin im Bereich zwischen rund 54 und etwa 58 Euro, in dem sie seit Mitte März pendle.Das aktuell günstige Umfeld für die Verkaufspreise könnte sich bald wieder verschlechtern, glaube J.P. Morgan-Analyst Chetan Udeshi. Nachdem in den letzten Monaten auch Produktionsausfälle in der Branche und damit ein niedrigeres Angebot die Preise angetrieben hätten, kämen nun mehr Kapazitäten an den Markt. Daher könnte die Absatzpreisentwicklung in den nächsten sechs bis neun Monaten negativ überraschen. Udeshi habe die Bewertung der Covestro-Papiere bei einem Kursziel von 52 Euro mit "underweight" wieder aufgenommen.Etwas optimistischer präsentiere sich hingegen die britische Investmentbank Barclays. Sie sehe das Kursziel weiter bei 70 Euro. Analyst Alex Stewart habe in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen überarbeitet. Die Kurse europäischer Chemiekonzerne suggerierten, dass der derzeitige Schwung in der Branche anhalte, es gebe aber erste Warnsignale für nachlassendes Nachfragewachstum. Das zweite Quartal dürfte aber nochmals stark werden und so sei es zu früh für deutlichen Pessimismus. Stewart empfehle allerdings, das Engagement zurückzufahren.Die mittel- bis langfristigen Perspektiven für den DAX-Konzern sind aus Sicht des "Aktionär" weiterhin gut. Ein Stopp bei 47,00 Euro, also etwas unterhalb der 200-Tage-Linie, sichert die Position nach unten ab, so Marion Schlegel. (Analyse vom 21.05.2021)Mit Material von dpa-AFX