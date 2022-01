Börsenplätze Covestro-Aktie:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (14.01.2022/ac/a/d)

LeverkusenKulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Der Leverkusener Kunststoff-Spezialist wolle trotz des fortgesetzten Konzernumbaus laut einem Pressebericht weiter auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten. Es gebe eine neue Vereinbarung, derzufolge betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2028 ausgeschlossen seien, habe die Rheinische Post am Freitag unter Verweis auf eine interne Publikation des Gesamtbetriebsrates geschrieben.Vergangenen Sommer hätten Presseberichte über einen umfangreichen Stellenabbau für Unruhe unter den Angestellten des DAX-Konzerns gesorgt. Seitens Covestro sei in diesem Zusammenhang dann von ersten Überlegungen die Rede gewesen. Allerdings habe auch damals schon eine Betriebsvereinbarung bestanden, derzufolge betriebsbedingte Kündigungen ohnehin bis Ende 2025 ausgeschlossen seien. Die Verlängerung bis 2028 sei ebenfalls schon im Gespräch gewesen. Der Ausschluss solcher Kündigungen bedeute allerdings nicht automatisch, dass keine Stellen wegfallen würden. So könnten Stellen, die aus anderen Gründen frei würden, nicht nachbesetzt würden. Auch Abfindungsprogramme seien ein mögliches Mittel für Unternehmen.Zuletzt hätten bei Covestro weltweit auf Vollzeitbasis etwa 18.000 Beschäftigte gearbeitet, davon 7.600 in Deutschland - mit Standorten in Leverkusen, Dormagen und Krefeld in NRW, Brunsbüttel in Schleswig-Holstein, Bomlitz und Meppen in Niedersachsen sowie Markt Bibart in Bayern.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link