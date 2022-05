Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

40,25 EUR +1,11% (20.05.2022, 09:12)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

39,61 EUR -1,10% (19.05.2022, 17:35)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (20.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Der deutsche Chemieriese habe es weiterhin schwer. So würden neben der teuren - und womöglich sogar bald knappen - Energie auch Konjunktursorgen belasten. Denn die Wirtschaftslokomotive China sei zuletzt einfach nicht in Gang gekommen. Dies könnte sich nun aber mit staatlicher Unterstützung allmählich ändern.China wolle mit der Senkung eines wichtigen Zinssatzes für langfristige Kredite die aktuelle Abschwächung der Konjunktur mildern. Die Fünfjahres-Prime-Rate, eine Referenzgröße für Immobiliendarlehen, sei von 4,6 auf 4,45% gesenkt worden, wie die chinesische Zentralbank am Freitag mitgeteilt habe. Volkswirte hätten mit einer Senkung gerechnet, allerdings in geringerem Umfang. Die Börsen Asiens hätten mit Kurgewinnen reagiert. Mit der Zinssenkung solle die Nachfrage nach Darlehen angekurbelt werden, da wochenlange Corona-Lockdowns und eine Krise des Immobiliensektors die Stimmung bei Verbrauchern und Unternehmen drücke.Für Covestro wäre eine nachhaltige Ankurbelung der chinesischen Wirtschaft natürlich ganz klar positiv zu werten. Der DAX-Konzerne sei im Reich der Mitte stark aufgestellt. Zudem dürfte die gesamte Weltwirtschaft von einem höheren Wachstum in China profitieren. Die günstig bewertete Coverstro-Aktien bleibe für mutige Anleger mit einem langen Atem attraktiv. Der Stoppkurs sollte bei 30 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: