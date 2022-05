Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (06.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Der Chemieriese Covestro habe am Dienstag starke Quartalszahlen vorgelegt, habe aber bedingt durch den Lockdown in Schanghai und die sich eintrübenden makroökonomischen Aussichten die Prognose verringern müssen. Daraufhin sei es mit dem Kurs nach unten gegangen - zu weit nach unten, wie gemäß der jüngsten Kursziele nahezu alle Analysten meinen würden.So habe heute etwa die Privatbank Berenberg das Kursziel für die Covestro-Anteile von 60 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "hold" belassen. Die jüngste Gewinnwarnung zeuge nicht von einer existenziellen Krise des Kunststoffkonzerns, so Analyst Sebastian Bray.Die Schweizer Großbank UBS habe die Einstufung für die DAX-Titel auf "neutral" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Analyst Geoff Haire habe betont, das für 2022 in Aussicht gestellte operative Ergebnis liege um etwa 18 Prozent unter dem Marktkonsens - gemessen am Mittelpunkt der Zielspanne.Besonders bullish würden hingegen die Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs bleiben. So habe deren Analystin Georgina Fraser die Covestro-Aktie mit einem Kursziel von 80 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Im Zuge des Ukraine-Krieges und dessen weitreichenden Folgen hätten sich die europäischen Chemiekonzerne für zunehmende Energierisiken und Deglobalisierungstendenzen positioniert. Sie bevorzuge Aktien von Sektorunternehmen mit relativ geringer Energieintensität und regionalen Geschäftsmodellen.Mutige können daher dabeibleiben (Stopp: 34,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2022)Mit Material von dpa-AFX