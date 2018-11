Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (21.11.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) von 59 auf 48 Euro.Der deutsche Spezialchemiekonzern habe noch im Oktober bei der Veröffentlichung des Q3-Berichts die im Sommer angehobene Ergebnisprognose und die im Juli nicht veränderte Prognose für das Mengenwachstum im Kerngeschäft bestätigt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Obwohl die Begründungen durchaus plausibel erscheinen würden, stelle daher die jetzt veröffentlichte Gewinnwarnung eine ziemlich negative Überraschung dar. Entsprechend drastisch falle auch die Reaktion an der Börse aus. Das Vertrauen der Anleger dürfte damit nachhaltig beschädigt sein. Strauß reduziere sein Kursziel für die Covestro-Aktie kräftig von 59 auf 48 Euro. Nach dem Kurssturz auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren würde er das Papier aber jetzt auch nicht mehr verkaufen.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Covestro-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 21.11.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Covestro AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Covestro-Aktie: