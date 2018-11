Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (29.11.2018/ac/a/d)



Haar (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Markus Steilemann, CEO von Covestro, habe jüngst die Prognose senken müssen. Insgesamt werfe die Gewinnwarnung kein gutes Licht auf den CEO, da er die Prognose erst kürzlich noch bekräftigt habe. Erschreckend sei für die Experten, wie schnell sich kleinere Wolken am Konjunkturhimmel negativ auf Covestro auswirken würden. Die gesamte Entwicklung sei mit Ansage der Vorstandswoche gekommen. Schon Mitte September 2018 hätten die Experten darauf verwiesen, dass das diesjährige Margenniveau nicht nachhaltig sein werde. Die damalige Short-Empfehlung sei schon ein großer Erfolg gewesen. Die technische Erholung Anfang November auf Kurse von knapp 60 Euro sei eine ideale Möglichkeit gewesen, die Aktie erneut leerzuverkaufen.Auch unsere weitere Short-Idee war ein grandioser Erfolg, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". Da an der Börse zum Jahresende eine Erholung möglich erscheine, würden die Experten nunmehr raten den Short zu schließen. Ein Kauf sei die Covestro-Aktie weiterhin nicht. (Analyse vom 29.11.2018)