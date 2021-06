Börsenplätze Covestro-Aktie:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (21.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Aus Sicht der US-Investmentbank Morgan Stanley würden viele Investoren das Gewinnpotenzial des Leverkusener Konzerns unterschätzen. Wie Analyst Charles Webb in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben habe, sei die Nachfrage in der Branche nach wie vor stark, während die Sorgen über eine Ausweitung des Produktangebots übertrieben erscheinen würden. Im Gegensatz zum Marktkonsens glaube der Experte, dass Covestro sein operatives Ergebnis (EBITDA) im Jahr 2022 steigern könne. Er habe deshalb seine EBITDA-Prognosen für die Jahre 2021 bis 2023 um bis zu 7% angehoben. Für 2022 liege er demzufolge nun rund 6% über der durchschnittlichen Analystenschätzung.Die Covestro-Aktie bleibe sein Favorit im europäischen Chemiesektor mit Blick auf das zyklische Erholungspotenzial. Als Gründe dafür habe Webb die unterschätzte Angebots- und Nachfragedynamik beim Schaumstoffvorprodukt MDI gennant. Hinzu komme Sparpotenzial im Zuge der Übernahme des Geschäfts mit nachhaltigen Beschichtungsharzen von DSM, in dessen Zuge zudem keine Restrukturierungskosten anfallen würden. Für Covestro würden u.a. aber auch einige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Wachstumstreiber sowie ein zyklusübergreifend attraktiver freier Mittelzufluss sprechen, habe Webb betont. Der Analyst habe sein Kursziel für die Covestro-Aktie von 67 auf 70 Euro und bestätigte seine Einstufung "overweight".Die Covestro-Aktie sei nach einer starken Rally bis Anfang März in den vergangenen Monaten in eine Konsolidierung übergegangen. Zuletzt habe sich der Druck etwas verstärkt. Das Papier kämpfe nun mit der wichtigen 200-Tage-Linie. Diese gelte es unbedingt zu verteidigen, solle sich das kurzfristige charttechnische Bild nicht noch weiter eintrüben. Die mittel- bis langfristigen Perspektiven für den DAX-Konzern seien aus Sicht des "Aktionärs" weiterhin gut. Ein Stopp bei 47 Euro sichere die Position nach unten ab, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link