Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (31.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Das Analysehaus Kepler Cheuvreux habe die gesamte Chemiebranche erneut genauer unter die Lupe genommen. Analyst Christian Faitz habe betont, der Krieg in der Ukraine habe auf verschiedene Weise seine Auswirkungen auf die Chemieindustrie. Für die Anteile von Covestro sei er aber weiterhin bullish gestimmt.Faitz rechne für das laufende Jahr mit absackenden Ergebnissen. Er rechne für alle Chemiekonzerne mit zum Teil erheblichen Einbrüchen bei den Ergebnissen - auch wenn viele nur in geringem Maß in Osteuropa aktiv seien. Faitz habe deshalb seine Gewinnprognosen und seine Kursziele wie etwa auch Covestro gekappt. Dennoch habe er seine Einschätzung mit "buy" bestätigt. Das Kursziel habe er von 78,00 auf 66,00 Euro verringert.Indes sähen die Experten von Oddo BHF sogar noch mehr Aufwärtspotenzial für die Chemietitel. Zwar sei im Zuge der jüngsten Entwicklungen auch hier das Kursziel (um 5 Euro) gesenkt worden. Mit nun 70,00 Euro liege es aber immer noch satte 47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Das Anlagevotum laute unverändert "outperform". DAX -Titel ist aber aufgrund der zuletzt stark gestiegenen Energiekosten sowie der Risiken von möglicherweise niedrigeren Gaslieferungen aus Russland nur für Mutige geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Covestro-Aktie. Diese könnten wegen der mittel- bis langfristig guten Aussichten und des sehr günstigen Bewertungsniveaus - KGV von 6, Dividendenrendite von 6,3 Prozent - weiterhin einsteigen (Stopp: 30,00 Euro). (Analyse vom 31.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: