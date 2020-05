Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

31,00 EUR +2,04% (08.05.2020, 12:13)



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

30,93 EUR +0,91% (08.05.2020, 11:57)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (08.05.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) von 40 auf 31 Euro.Die Corona-Pandemie wirke sich massiv negativ auf Covestro aus, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die erforderlich gewordene Verschiebung des Hauptversammlungstermins sei eher eine noch harmlose Folge. Viel gravierender seien die deutlichen Ergebniseinbrüche im ersten Quartal. Und mit Blick auf die weitere Ausbreitung des Coronavirus ab April sowie die zu ihrer Eindämmung ergriffenen umfangreichen Lockdown-Maßnahmen dürften die Zahlen für das zweite Quartal noch schlechter ausfallen. Hoffnung mache das Wiederhochfahren der Wirtschaft in China. Allerdings erscheine das Erreichen des deutlich gesenkten Ergebnisausblicks für das Jahr 2020 ein ambitioniertes Ziel. Strauß habe seine Schätzungen nach unten revidiert.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Covestro-Aktie bei einem von 40 auf 31 Euro reduzierten Kursziel bekräftigt. (Analyse vom 08.05.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Covestro AG: Keine vorhanden.