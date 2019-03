Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

47,71 EUR +1,49% (27.03.2019, 16:01)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

47,64 EUR +1,21% (27.03.2019, 16:11)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2018 rund 16.800 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (27.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Covestro-Aktie gehöre am Mittwoch zu den Gewinnern im DAX. Damit führe das Papier des Spezialchemiekonzerns die Erholungsbewegung seit Wochenstart fort. Der Grund für die steigenden Kurse liege in Fernost. Zum einen schienen sich die TDI-Preise, die in China im Zuge von Überkapazitäten über Wochen hinweg stetig gefallen seien, zu stabilisieren. Womöglich bahne sich nun endlich eine nachhaltige Bodenbildung im Bereich von 13.000 Yuan pro Tonne ab. Zum anderen könne der chinesische Konkurrent Wanhua heute kräftig zulegen. Wanhua habe im vergangenen Jahr genau wie Covestro unter einem deutlichen Rückgang der Preise für das Schaumstoffvorprodukt MDI gelitten.Auch wenn die Preise für MDI und TDI sich wieder erholen würden, spreche das Chartbild der Covestro-Aktie aktuell noch eine andere Sprache. Hier würden der langfristige und der kurzfristige Abwärtstrend die Richtung vorgeben. Werde der Bruch der 90-Tage-Linie nachhaltig bestätigt, wäre dies ein erstes Kaufsignal. Bis dahin sollten Anleger Abstand halten, so Benedikt Kaufmann von Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.03.2019)Börsenplätze Covestro-Aktie: