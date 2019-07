Börsenplätze Covestro-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

44,43 EUR +2,35% (24.07.2019, 11:38)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

44,68 EUR +2,38% (24.07.2019, 11:53)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro- und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2018 rund 16.800 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (24.07.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV).Schwach, aber immerhin im Rahmen der Managementerwartungen und leicht über dem Analystenkonsens sei das Ergebnis im zweiten Quartal 2019 ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Sonderkonjunktur, die dem Unternehmen im Vorjahr einen exzellenten Gewinn beschert habe, gehöre damit endgültig der Vergangenheit an. Ermutigend sei, dass sich die Absatzpreise - allerdings deutlich unter dem Vorjahresniveau - hätten stabilisieren können. Positiv sei zudem festzuhalten, dass trotz fortdauernden Wettbewerbsdrucks und der Unsicherheit auf wichtigen Absatzmärkten an dem Ausblick für das Gesamtjahr 2019 festgehalten worden sei. An der Börse sei der Quartalsbericht positiv aufgenommen worden.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Vovestro-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 46 Euro. (Analyse vom 24.07.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Covestro AG: Keine vorhanden.