Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (27.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kunstoffkonzern Covestro habe im dritten Quartal zurück in die Gewinnzone gefunden. Nach einem Verlust im zweiten Quartal seien im abgelaufenen Jahresviertel unter dem Strich 179 Millionen Euro hängen geblieben und damit über ein Fünftel mehr als im Vorjahreszeitraum, wie der DAX-Konzern am Dienstag in Leverkusen mitgeteilt habe.Wie seit der Vorlage der Eckdaten bereits bekannt, sei der Umsatz vor allem wegen niedrigerer Verkaufspreise um knapp 13 Prozent auf knapp 2,8 Milliarden Euro gefallen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei hingegen dank Kostensenkungen um rund sieben Prozent auf 456 Millionen Euro gestiegen.Den Anfang Oktober angehobenen Gewinnausblick für 2020 habe das Unternehmen bestätigt. Sollte es nicht erneut zu gravierenden Einschränkungen der wirtschaftlichen Aktivitäten zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie kommen, solle ein EBITDA von rund 1,2 Milliarden Euro erzielt werden. Beim auch für die Dividende wichtigen freien operativen Mittelzufluss sollten es im besten Fall 300 Millionen Euro werden. Im dritten Quartal seien es hier 361 Millionen Euro gewesen, womit ein schwacher Jahresstart kompensiert worden sei."Der Aktionär" bleibt bei seiner langfristig positiven Einschätzung zur Aktie von Covestro. Anleger bleiben weiter an Bord, ein Stopp bei 36,00 Euro sichert die Position nach unten ab, so Marion Schlegel. (Analyse vom 27.10.2020)Mit Material von dpa-AFX