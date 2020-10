Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

45,08 EUR +0,67% (12.10.2020, 15:15)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

44,94 EUR -0,13% (12.10.2020, 15:25)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (12.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Covestro habe die Gewinnprognose angehoben. Einer der Gründe seien die TDI-Preise, die sich in China wieder erholt hätten, was der Aktie auch helfe. Covestro sei in China stark aufgestellt. Die letzten Konjunkturdaten seien da ermutigend gewesen, was man bei Covestro selbst spüre. In diesem Jahr werde man wahrscheinlich 1,2 Mrd. Euro operativen Gewinn erzielen, was über den Analystenprognosen und am obersten Rand der eigenen Prognose gelegen habe. Die Delle scheine also übertrieben zu sein. Dementsprechend ziehe die Covestro-Aktie jetzt nach oben. Man könnte bei der Covestro-Aktie an Bord bleiben, so Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.10.2020)Das vollständige Interview mit Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Covestro-Aktie: