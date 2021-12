Börsenplätze Covestro-Aktie:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Der Chemieriese arbeite weiterhin daran, seinen CO2-Fußabdruck kontinuierlich zu verringern. So habe Covestro nun mit EnBW einen langfristigen Vertrag zur Versorgung mit Solarstrom unterzeichnet. Demnach solle Covestro ab Anfang 2022 über 15 Jahre hinweg 63 Megawatt Leistung des insgesamt 187 Megawatt starken Solarparks "Weesow-Willmersdorf" erhalten.

Der Park in Brandenburg sei der größte Solarpark in Deutschland. EnBW sei stolz darauf, dass er ohne staatliche EEG-Förderung habe umgesetzt werden können. Der Solarstrom solle an den Covestro-Standorten Dormagen und Krefeld-Uerdingen eingesetzt werden, wodurch Covestro seine Produktion nachhaltiger gestalten könne.

Klaus Schäfer, Chief Technology Officer von Covestro, habe erklärt: "Mit dem Bezug von Solarstrom aus dem EnBW-Park unterstreichen wir unseren Anspruch, eine Vorreiterrolle auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft einzunehmen und setzen erneut ein Signal für den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland. Denn für die klimaneutrale Transformation der Industrie benötigen wir große Mengen erneuerbarer Energien zu international wettbewerbsfähigen Preisen."