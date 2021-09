Börsenplätze Covestro-Aktie:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (02.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Aktie des Chemiekonzerns Covestro könne heute kräftig zulegen. Die Anteilscheine der Leverkusenerstehen stünden mit einem Plus von aktuell mehr als drei Prozent auch an der Spitze der größten Tagesgewinner im DAX. Dies hänge vor allem mit einem bullishen Analystenkommentar zusammen.So hätten die Experten der britischen Großbank Barclays ihre Kaufempfehlung für die Covestro-Anteile mit "overweight" bekräftigt. Zudem sei das Kursziel von 70,00 auf 71,00 Euro angehoben worden. Analyst Sebastian Satz habe diesen Schritt mit der Anhebung der Gewinnprognosen für die Jahre 2021 und 2022 begründet.Durch den heutigen Kurssprung helle sich das Chartbild weiter auf. So sei nun erneut der Ausbruch aus dem zuvor seit März intakten Abwärtstrend geglückt. Halte sich der Kurs nun oberhalb der Trendlinie, könnte dies Anschlusskäufe nach sich ziehen. Zunächst wäre es nun wichtig, dass auch das Zwischenhoch bei 57,40 Euro genommen werde. Dann wäre der Weg nach oben vorerst frei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link