Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

57,48 EUR +2,02% (27.09.2021, 11:54)



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

57,64 EUR +2,31% (27.09.2021, 11:39)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (27.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Mit dem Papier des Leverkusener Chemieriesen gehe es am Montag deutlich nach oben. Die Covestro-Aktie erhalte Rückenwind in Form eines bullishen Analystenkommentars. So habe die Baader Bank die Covestro-Aktie nun auf ihre "Top Picks List" gesetzt. Analyst Markus Mayer habe das Kursziel von 75 Euro bekräftigt, sein Anlagevotum laute unverändert "buy".Auch "Der Aktionär" bleibe für die günstig bewertete Covestro-Aktie nach wie vor optimistisch gestimmt. Anleger könnten beim DAX-Konzern zugreifen. Der Stoppkurs könne bei 47 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.09.2021)Börsenplätze Covestro-Aktie: