Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

55,26 EUR +0,62% (18.08.2021, 11:02)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (18.08.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Covestro: Bullisches Flaggenmuster im W1 - AktiennewsDie Aktie von Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) legt am Mittwoch um 1,49% auf 55,68 Euro zu und kann zumindest einen Teil der Wochenverluste ausgleichen, so die Experten von XTB.Die beiden Abpraller an der Widerstandszone bei 61,95 Euro im Februar und der Bruch aus dem Aufwärtstrendkanal im Juni hätten nichts Gutes erahnen lassen, doch die Käufer hätten den Kurs schnell stabilisieren können. Durch die verhaltene Korrektur (tiefere Hochs und tiefere Tiefs) sei ein bullisches Flaggenmuster ausgebildet worden, sodass bei einem Ausbruch nach oben weitere Tests des 50% Fibonacci-Retracements und der Marke von 61,95 Euro bevorstehen könnten. Unterhalb des Juni-Tiefs (51,36 Euro), das mit dem 38,2% Retracement übereinstimme, könnten die Verkäufer die Kontrolle übernehmen. (News vom 18.08.2021)Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:55,22 EUR +0,55% (18.08.2021, 11:16)