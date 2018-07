Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

82,32 EUR -0,05% (30.07.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

82,40 EUR +0,05% (30.07.2018, 18:01)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (30.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Analyst Ulle Wörner von der LBBW:Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) und erhöht das Kursziel von 88 auf 94 EUR.Starkes Wachstum in Q2: Getrieben von Preiserhöhungen (+9,9%) und höheren Absatzmengen (+4,9%) habe der Umsatz im zweiten Quartal trotz anhaltender Währungsbelastungen (-4,4%) stärker als erwartet um 10,4% auf 3,9 Mrd. EUR zugelegt. Da die Preiserhöhungen den Anstieg der Rohstoffkosten deutlich überkompensiert hätten und sich zudem die Mengensteigerungen positiv ausgewirkt hätten, habe das EBITDA mit 985 Mio. EUR um 16,2% über dem durch Einmaleffekte begünstigten Vorjahreswert und über den Prognosen gelegen. Der Gewinn je Aktie (+29% yoy auf 3,07 EUR) habe zusätzlich zur guten operativen Entwicklung auch vom laufenden Aktienrückkaufprogramm profitiert.Ergebnissteigerung in allen Segmenten: Das größte Segment Polyurethanes habe in Q2 einstellige Zuwächse (Umsatz +8,1% auf 1,97 Mrd. EUR, EBITDA +6,2% auf 583 Mio.EUR) erzielt. Wie bereits in den Vorquartalen habe das Segment dabei erneut von derangespannten Angebotssituation bei TDI profitiert, die laut Unternehmensangaben einen positiven Effekt von ca. 170 Mio. EUR gehabt habe (H1 2018: 370 Mio. EUR, 2017: 500 Mio. EUR). Eine positive Preis- und Mengenentwicklung habe auch im Segment Polycarbonates zu deutlichen Steigerungen (Umsatz +15,9% auf 1,06 Mrd. EUR, EBITDA +44,7% auf 285 Mio. EUR) geführt. Insbesondere durch höhere Absatzmengen häten sich der Umsatz und das EBITDA im Segment CAS (Coatings, Adhesives, Specialties) um 4,1% auf629 Mio. EUR bzw. um 14,9% auf 139 Mio. EUR verbessert.Ausblick für 2018 angehoben: Während bislang für das laufende Jahr mit einem EBITDA auf Vorjahresniveau gerechnet worden sei, gehe Covestro jetzt von einem Anstieg im einstelligen Prozentbereich aus. Dabei dürfte sich die TDI-Situation in Q3 nochmals positiv auswirken. Wörner habe seine Prognosen angesichts der guten Entwicklung angehoben und rechne für 2018 mit einer Steigerung des EBITDA um 4% auf 3,6 Mrd. EUR. Aufgrund einer Normalisierung der Angebots-/Nachfrage-Balance bei TDI rechne er für 2019 weiterhin mit einem Ergebnisrückgang.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: