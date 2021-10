Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

58,92 EUR -0,67% (01.10.2021, 10:30)



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

58,82 EUR -0,88% (01.10.2021, 10:16)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (01.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) weiterhin zu kaufen.Auf einer Investorenveranstaltung (am 28.09.) habe das Covestro-Management seine Pläne für den Chemiekonzern präsentiert. Covestro sehe Wachstumspotenziale (u.a. durch energieeffizientes Bauen, Elektromobilität), weshalb die Investitionen (u.a. wegen angekündigter Wiederaufnahme des Baus einer MDI-Produktionsanlage) in den nächsten Jahren hochgefahren werden sollten (vorläufiger Investitionspeak in 2026e; in den nächsten zehn Jahren rund 1 Mrd. Euro für Kreislaufwirtschaft).Die Fixkosten sollten in 2023 auf dem Niveau von 2020 liegen. Infolge von Wachstum sowie Effizienzsteigerungsmaßnahmen solle das sogenannte Mid-Cycle-EBITDA (d.h. bereinigt um Effekt von Sonderkonjunkturen) in 2024e bei 2,8 (zum Vergleich 2021e: 2,2) Mrd. Euro herauskommen (EBITDA-Guidance 2021e: 2,7 bis 3,1 (Gj. 2020: 1,47; Gj. 2019: 1,60; bisherige Analysten-Prognose: 3,01) Mrd. Euro).Die Guidance für das dritte Quartal 2021 sei optimistischer formuliert worden (EBITDA voraussichtlich am oberen Ende der bisherigen Spanne von 760 bis 860 Mio. Euro). Die Gesamtjahres-Guidance sei ebenso wie die Ausschüttungspolitik (Ausschüttungsquote: 35% bis 55%; entspreche laut Management für 2021 einer Dividende von 2,30 bis 4,60 Euro je Aktie) wiederholt worden. Das mittelfristige Ergebnisziel (2024e) liege über den bisherigen Erwartungen des Analysten, dass gleiche gelte allerdings auch für die angekündigten Investitionen. Er habe seine Prognosen mehrheitlich erhöht (u.a. EPS 2021e: 8,05 (alt: 7,74) Euro; EPS 2022e: 6,26 (alt: 6,25) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link