Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

44,82 EUR +3,25% (24.07.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

45,09 EUR +3,32% (24.07.2019, 22:26)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2018 rund 16.800 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (24.07.2019/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Covestro habe am Morgen Q2-Zahlen veröffentlicht, die Jahresprognose bestätigt und damit für gute Stimmung unter seinen Aktionären gesorgt. Wermutstropfen: Operatives Ergebnis und Cash-Flow seien rückläufig. Für einen echten Lichtblick sorge an einem ohnehin guten Tag jetzt CFO Dr. Thomas Toepfer im Gespräch mit dem "Aktionär": "Die Dividende hat für uns Priorität. Wir halten daher - unabhängig von der kurzfristigen Entwicklung des operativen Cash-Flow - an unserem Ziel fest, die Höhe der Dividende jedes Jahr zu steigern oder diese mindestens konstant zu halten. Das gilt selbstverständlich auch für das laufende Geschäftsjahr."Zuletzt habe Covestro die Höhe der Dividende von 2,20 Euro je Aktie um 9% auf 2,40 Euro erhöht. Der Aussage von Dr. Toepfer zufolge dürften Aktionäre folglich auch für das laufende, schwierige Jahr mit einer mindestens gleich hohen Dividende rechnen. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau ergebe sich daraus eine lukrative Dividendenrendite i.H.v. 5,3%.Mit einer wahrscheinlichen Dividendenrendite im mittleren einstelligen Prozentbereich werde Covestro plötzlich zum attraktiven Defensiv-Titel. Das Unternehmen sei breit aufgestellt, rechne bei seiner Jahresprognose nicht mit Verbesserungen im Handelskonflikt oder der Problematik in der Automobilindustrie. "Der Aktionär" überprüfe die aktuelle Einschätzung der Covestro-Aktie, so Leon Müller, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.07.2019)Börsenplätze Covestro-Aktie: