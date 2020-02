Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro- und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2018 rund 16.800 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (20.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Nach zahlreichen negativen Nachrichten von Covestro hätten Anleger am Mittwoch erleichtert auf den Geschäftsbericht des Kunststoffherstellers reagiert. Trotz eines allgemein als schwach bezeichneten Ausblicks auf das neue Jahr habe die Aktie zugelegt und zu den Favoriten im DAX gezählt. Mit einem Plus von 2,9 Prozent auf 40,61 Euro habe das Papier den Handel beendet und damit sein Anfang Februar erreichtes Zwischentief von 37,44 Euro weiter hinter sich gelassen.Dabei würden mehr Wettbewerb, eine träge Autokonjunktur und die Coronavirus-Epidemie das Management weiter vorsichtig stimmen. "Auch 2020 wird für uns herausfordernd bleiben", habe Konzernchef Markus Steilemann gesagt. Da er mit einem rückläufigen operativen Jahresergebnis rechne, solle nun noch mehr gespart werden."Die Investoren, mit denen wir gesprochen haben, hatten für 2020 bereits schwache Ziele erwartet", habe Goldman-Sachs-Analystin Georgina Iwamoto gesagt. Zugleich, so habe sie unterstrichen, entspreche die Prognose-Spanne für das Jahresergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 1,0 bis 1,5 Milliarden Euro ihrer Schätzung. Die zusätzlichen, neuen Einsparziele hätten außerdem den Ausblick gestützt.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät dennoch weiterhin dazu, bei Covestro an der Seitenlinie zu verharren. Aktuell sei das Marktumfeld für den Chemieproduzenten sehr schwierig. Die Aktie arbeite gerade erst an einer Bodenbildung. Erst der Sprung über die 200-Tage-Linie bei gut 42 Euro würde das charttechnische Bild aufhellen. (Analyse vom 20.02.2020)Mit Material von dpa-AFX