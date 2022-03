Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (01.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieherstellers Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Der Kunststoff-Konzern Covestro gehe nach einem außergewöhnlich starken Jahr 2021 zuversichtlich in das neue Jahr. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kalkuliere Konzern-Chef Markus Steilemann laut einer Mitteilung vom Dienstag mit 2,5 bis 3,0 Milliarden Euro.Damit würde der operative Gewinn im besten Fall fast die 2021 erzielten knapp 3,1 Milliarden Euro erreichen, als sich das operative Ergebnis dank des Rückenwinds durch die Konjunkturerholung sowie Produktionsengpässen in der Branche vervielfacht habe. Beides habe für hohe Verkaufspreise gesorgt. Der Ausblick liege in der Mitte der Spanne in etwa auf dem Niveau der durchschnittlichen Marktschätzung.Der Umsatz sei 2021 im Jahresvergleich um rund die Hälfte auf 15,9 Milliarden Euro gestiegen. Unter dem Strich habe der DAX-Konzern mit 1,6 Milliarden Euro ein Vielfaches des Vorjahreswertes verdient. Die Aktionäre sollten daran mit einer Dividende von 3,40 Euro je Aktie beteiligt werden, nach 1,30 Euro im Vorjahr. Bereits am Vorabend habe Covestro zudem angekündigt, eigene Aktien im Volumen von rund 500 Millionen Euro zurückkaufen zu wollen.Die Ankündigung des Aktienrückkaufprogramms komme am Morgen gut an. Die Aktie von Covestro gewinne auf der Handelsplattform Tradegate 2,3 Prozent auf 49,29 Euro. Zuletzt sei das Papier allerdings im Zuge der Ukraine-Krise kräftig unter Druck geraten und dabei auch unter den Stopp des "Aktionär" gerutscht.Die Dividendenperle sollte aber auf der Watchlist belassen werden, so Marion Schlegel. (Analyse vom 01.03.2022)Mit Material von dpa-AFX