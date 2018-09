Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Covestro: Aktie unterbewertet - AktienanalyseCovestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) hat seinen Aktionären zuletzt wenig Freude bereitet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Seit Erreichen des Allzeithochs bei knapp 96 Euro zu Beginn des Jahres sei es kontinuierlich abwärts gegangen. Anfang des Monats sei die Aktie sogar für weniger als 70 Euro zu haben gewesen - so tief habe sie seit Oktober 2017 nicht mehr gestanden. Doch inzwischen scheine die Ausverkaufsstimmung vorüber. Ein Grund: Covestro wolle sein Geschäft weiter ausbauen. Die besten Möglichkeiten für Zukäufe sehe Firmenchef Markus Steilemann in der kleinsten Unternehmenssparte CAS."Als noch junges Unternehmen besitzen wir keine großen Erfahrungen mit der Akquisition und Integration von Unternehmen. Deshalb wollen wir am liebsten zunächst klein anfangen, also erst gehen, dann laufen, dann rennen", habe Steilemann der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gesagt. Man werde aber auch vor größeren Gelegenheiten nicht zurückschrecken, wenn sie ideal passen und alle Investitionskriterien erfüllen sollten.Zusätzlicher Rückenwind komme von den Analysten. Viele würden den DAX-Wert für klar unterbewertet halten. Die UBS und die Commerzbank etwa würden der Aktie einen fairen Wert von 110 Euro zubilligen, Jefferies halte auf Sicht eines Jahres sogar Kurse von 126 Euro für möglich (aktuell: 72,19 Euro). (Ausgabe 38/2018)Börsenplätze Covestro-Aktie: