Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

55,22 EUR -5,05% (19.03.2021, 15:06)



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

55,54 EUR -5,38% (19.03.2021, 14:52)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (19.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Eine verhaltene Studie der Schweizer Bank UBS habe am Freitag die Covestro-Aktie belastet. Mit einem Minus von 4,9 Prozent auf 55,82 Euro sei der Titel unter die 50-Tage-Linie gerutscht. Diese Linie gelte als Indikator für den mittelfristigen Trend. Zudem sei das Papier ans DAX-Ende gefallen. Damit entwickle sich die Covestro-Aktie am heutigen Freitag noch schwächer als BMW mit minus 3,1 Prozent und MTU Aero Engines mit minus 4,7 Prozent.Angetrieben von einer Geschäftserholung seien die Aktien seit ihrem Corona-Crashtief vor einem Jahr bis Anfang März um fast 170 Prozent auf 63,24 Euro gestiegen. Jüngst hätten Anleger dann aber erst einmal Kasse gemacht. Seit Mitte März würden die Papiere um die 50-Tage-Linie pendeln, die sie nun wieder unterschritten hätten.UBS-Analyst Geoff Haire habe seine Gewinnprognosen für die kommenden Jahre angesichts der Preisentwicklung in der Branche zwar erhöht, sehe das Gewinnwachstum von Covestro im Zeitraum 2022 bis 2025 aber deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Zudem gebe es gerade im Polycarbonat-Geschäft rund um harte Kunststoffe auf absehbare Zeit weiter Überkapazitäten im Markt, habe der Experte betont. Und auch im Polyurethan-Geschäft rund um Vorprodukte für harte und weiche Schaumstoffe nehme der Konkurrenzdruck zu, da zeitweise ausgefallene Kapazitäten wieder an den Markt kämen.Anleger bleiben bei der Covestro-Aktie weiterhin an Bord, sichern sich aber mit einem Stopp knapp unterhalb der 200-Tage-Linie bei 44 Euro nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)