Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

69,44 EUR +0,38% (13.09.2018, 11:15)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

69,26 EUR +0,09% (13.09.2018, 11:27)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (13.09.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV).Das Wertpapier habe in den letzten Wochen in einem insgesamt schwierigen Marktumfeld deutlich nachgegeben (drei Monate: -11%) und sich damit auch im Branchenvergleich unterdurchschnittlich entwickelt. Aus Sicht des Analysten seien damit nun die gestiegenen konjunkturellen Risiken verstärkt eingepreist worden. Für die chemische Industrie habe sich der Branchenverband VCI jüngst zurückhaltend geäußert und erwarte, dass die Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte im Vergleich zu H1/2018 nachlassen werde. Insgesamt hätten sich die Erwartungen für die Zukunft damit eingetrübt.Auch in den für das Unternehmen wesentlichen Abnehmerbranchen (u.a. Automobilindustrie, Bauwirtschaft) deute sich ein Rückgang der Wachstumsdynamik an. Der Analyst habe in seinen Prognosen für 2018 (u.a. EPS: 10,70 Euro (unverändert)) und für 2019 (u.a. EPS: 9,35 (alt: 9,45) Euro) schon ein konservatives Szenario unterstellt. Neben einem nur geringen Umsatzwachstum erwarte er durch die Normalisierung der Verkaufspreise in 2019 auch einen Margenrückgang. Ferner habe er seine mittelfristigen Wachstumsannahmen leicht gesenkt. Auf Basis seines Discounted-Cashflow-Modells ermittle er ein neues Kursziel von 78,00 (alt: 86,00) Euro und sehe damit aktuell nur ein moderates Aufwärtspotenzial.Angesichts der verhaltenen Wachstumsaussichten sieht Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, das relativ niedrige Bewertungsniveau (u.a. KGV 2019e: 7,4; Vergleichsunternehmen: 11,5) als valide an und bestätigt sein "halten"-Votum für die Covestro-Aktie. (Ausgabe vom 13.09.2018)Börsenplätze Covestro-Aktie: