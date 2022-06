Börsenplätze Covestro-Aktie:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (08.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Am heutigen Mittwoch lege der DAX wieder den Rückwärtsgang ein, nachdem die vergangenen Tage von einer weiteren Erholung geprägt gewesen seien. Anders sehe die Lage aktuell bei Covestro aus. Der Titel führe den deutschen Leitindex an und stehe kurz vor einem neuen Ausbruch. Damit setze sich der Rebound fort - und die Experten sähen noch immer Potenzial.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe eine neue Studie zum Chemie-Sektor veröffentlicht. Chemieunternehmen dürften die auch 2022 rasant steigenden Rohstoff- und Energiepreise weiterhin auf die Kunden umlegen, habe Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Gute Nachrichten für Covestro.Aus technischer Sicht habe die Covestro-Aktie mit dem Ausbruch über den Widerstand bei rund 42 Euro einen neuen Aufwärtstrend eingeleitet. Zugleich habe sich der Titel vom Jahrestief bei 36,88 Euro in vier Wochen um fast 20 Prozent erholt - ein starkes Zeichen der Bullen. Gestützt werde der Rebound von den Support-Leveln bei 43,12 sowie bei 40,14 und 38,62 Euro. BASF oder Covestro bewertet. Hintergrund sei das erhöhte Risiko durch die hohe Abhängigkeit von russischem Gas, dass die Unternehmen für ihre Produktion benötigen würden. Dennoch würden sich zunehmend die Bullen nach der langen Durststrecke aus der Deckung wagen. Für sie stehe als Nächstes der Widerstand bei 46,63 Dollar im Fokus.Investierte Anleger beachten den Stopp bei 30,00 Euro, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link