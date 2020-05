Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

32,90 EUR +1,39% (27.05.2020, 08:15)



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

32,88 EUR +5,08% (26.05.2020, 17:35)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (27.05.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktie auf Erholungskurs - ChartanalyseDie Covestro-Aktie befindet sich in einer langfristigen Abwärtsbewegung und fiel dabei am 16. März sogar auf ein neues Allzeittief bei 23,54 EUR zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Obwohl die Aktie an mehreren Tagen unter dem alten Allzeittief bei 24,35 EUR notiert habe, sei es zu keinem Tagesschlusskurs darunter gekommen. Der Wert habe zu einer Erholung angesetzt. Diese habe ihn zunächst auf ein Hoch bei 32,39 EUR geführt. Nach einem Rücksetzer auf 27,94 EUR sei der Aktienkurs in den letzten Tagen wieder geklettert.Dieser Ausbruch sei als Fortsetzungssignal für die Erholung seit Mitte März zu werten. Diese Erholung könne also noch einige Tage andauern. Dabei sei ein Anstieg an das Abwärtsgap vom 28. Februar 2020 zwischen 35,48 EUR und 36,12 EUR möglich. Damit würde die Aktie auch an den Abwärtstrend seit Juli 2018 ansteigen. Sollte der Wert allerdings unter 32,39 EUR abfallen, würden Abgaben in Richtung 29,50 EUR, also an den kurzfristigen Aufwärtstrend drohen. (Analyse vom 27.05.2020)Börsenplätze Covestro-Aktie: