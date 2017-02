Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Die Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Hightech-Polymerwerkstoffen für wichtige Branchen. Die Produkte und Anwendungslösungen des Unternehmens stecken in nahezu allen Produkten des modernen Lebens. Aufgrund seiner Innovationsstärke bringt das Unternehmen ständig neue Entwicklungen hervor, die sowohl der Gesellschaft als auch der Umwelt zugute kommen.



Mit einem Umsatz von 12,1 Milliarden Euro im Jahr 2015 und 15.800 Mitarbeitern ist Covestro ein Global Player in der Polymerindustrie. Das Unternehmen betreibt etwa 30 Standorte in Europa, Asien und Amerika, von denen acht World-Scale-Produktionsstätten sind. Zusätzlich gibt es weltweit dutzende kleinere und spezialisiertere technische Zentren, die individuelle Unterstützung und maßgeschneiderte Lösungen anbieten. (24.02.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Die Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) läuft seit Monaten wie an der Schnur gezogen nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Doch nun habe der Überflieger einen kleinen Dämpfer erhalten. Dabei könnten sich die Zahlen für das Jahr 2016 durchaus sehen lassen. Die Leverkusener hätten ihr bereinigtes Betriebsergebnis um fast 23 Prozent auf zwei Mrd. Euro gesteigert - trotz sinkender Verkaufspreise. Unterm Strich habe sich der Gewinn mit 795 Mio. Euro sogar mehr als verdoppelt. Von der gestiegenen Profitabilität hätten auch die Aktionäre etwas, insbesondere die Konzernmutter Bayer, die noch rund 64 Prozent an Covestro halte. Sie würden eine Dividende von 1,35 Euro je Aktie erhalten. Das seien 65 Cent mehr als im Jahr zuvor.Auch an der Umsatzentwicklung gebe es wenig zu mäkeln. Zwar seien die Erlöse 2016 um 1,5 Prozent auf 11,9 Mrd. Euro gesunken, was das Unternehmen mit negativen Währungseffekten sowie rückläufigen Verkaufspreisen begründet habe. Zum Jahresende allerdings sei die Trendwende gekommen. Erstmals seit vielen Quartalen habe Covestro seine Preise wieder erhöhen können. Zudem habe das Unternehmen von höheren Absatzmengen profitiert. Dadurch habe das EBITDA im Schlussquartal um gut 52 Prozent auf 390 Mio. Euro angezogen. Der Umsatz habe sich um 7,8 Prozent auf drei Mrd. Euro erhöht.Für lange Gesichter habe allerdings der Ausblick gesorgt. Für das laufende Jahr sei alles möglich von einer Stagnation des operativen Gewinns bis hin zu einem deutlichen Anstieg, habe Finanzvorstand Frank Lutz am Rande der Bilanzpressekonferenz gesagt. Auch der Ausstieg von Bayer sei an der Börse wieder ein Thema. Für Anleger offenbar gute Gründe, nach der 160-Prozent-Hausse in den vergangenen zwölf Monaten Gewinne mitzunehmen.