Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 11,9 Milliarden Euro im Jahr 2016 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Elektro-/Elektronik-Branche sowie die Bau-, Sport- und Freizeitartikelindustrie. Covestro, vormals Bayer MaterialScience, produziert an 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2016 rund 15.600 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (18.02.2018/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Weltkonjunktur brumme, wovon Covestro weiter deutlich profitieren dürfte. Das Leverkusener Unternehmen habe sich in vielen lukrativen Bereichen hervorragend aufgestellt. Zudem verfüge Covestro über gute Chancen auf weiteres Wachstum und über eine im Branchenvergleich sehr starke Bilanz. Darüber hinaus sei die Covestro-Aktie, die wohl im September in den DAX aufsteigen werde, noch günstig bewertet und biete Anlegern nach dem jüngsten Kursrücksetzer im Zuge der scharfen Korrektur an den Märkten eine ausgezeichnete Einstiegschance, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.02.2018)