Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (12.03.2018/ac/a/d)

Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse der "BÖRSE am Sonntag":Die Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Habe die Chemie-Aktie das Zeug zum Anlegerliebling? Mit Blick auf die letzten Zahlen, Ja. Davon ausgehend komme die Covestro-Aktie derzeit nämlich auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von zirka neun. Im Branchenvergleich sei das Covestro-Papier damit günstig bewertet. Zudem hätten die Chemie-Spezialisten für 2017 die Dividende um 63 Prozent auf 2,20 Euro erhöht. Damit liege die Dividendenrendite bei ordentlichen 2,3 Prozent. Seit November kaufe Covestro außerdem im größeren Stil eigene Aktien zurück. Bislang vier Millionen im Wert von knapp 350 Millionen Euro. Insgesamt wolle man bis Mitte 2019 zirka zehn Prozent des Grundkapitals im Wert von 1,5 Milliarden Euro halten. Des Weiteren dürfte der Aufstieg in den DAX für mehr Aufmerksamkeit, auch unter internationalen Investoren, sorgen.Der realwirtschliche Ausblick zudem, gestalte sich positiv. Covestro glaube sich sowohl als Profiteur der weltweiten Fahrzeug-Elektrifizierung, wie auch der modernen Bauindustrie. Schon jetzt sei man außerdem Weltmarktführer bei der Herstellung von Polycarbonat und Polyurethan, beides zeitgleich die wichtigsten Geschäftsfelder für Covestro. Auf der Suche sei man weiterhin auch nach ergänzenden Übernahmekandidaten. Treffe man hier mit Bedacht kluge Entscheidungen für die Zukunft, könnte auch das den Aktienkurs in die Höhe treiben.Covestro präsentiere sich als kerngesundes Unternehmen mit sehr guter Markpositionierung und nicht zuletzt genauso ertragsstark, wie Monsanto. Ob das bei dem Pharmakonzerne Bayer manch einen zum Nachdenken bringe? Im Zuge der 50 Milliarden Euro schweren Übernahme des US-Saatgutherstellers habe man sich dort nämlich von einem Großteil seiner Covestro-Anteile getrennt. Langfristig wolle man komplett aussteigen. Wenn das mal nicht nach hinten losgehe. Anlegern könne das egal sein, Covestro stehe ohne Bayer so gut da, wie nie zuvor. (Analyse vom 08.03.2018)Börsenplätze Covestro-Aktie: