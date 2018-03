Börsenplätze Covestro-Aktie:



Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (19.03.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse der DZ BANK:Am 5. März hat die Deutsche Börse beschlossen, die Aktien von Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) aufgrund der hohen Marktkapitalisierung und des Orderbuchumsatzes ab dem 19. März im DAX zu notieren, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Dann zähle die ehemalige Kunststoffsparte des Bayer-Konzerns, die im September 2015 ausgegliedert, an die Börse gebracht und bislang im MDAX notiert worden sei, ebenso wie der Mutterkonzern zu den 30 Blue Chips des deutschen Aktienmarktes. Patrick Thomas, Vorstandsvorsitzender der Covestro AG, verspreche sich von der DAX-Aufnahme in Zukunft eine noch größere Aufmerksamkeit für sein Unternehmen.Covestro sei einer der weltweit führenden Hersteller von Hightech-Polymerwerkstoffen, die u.a. in der Automobilindustrie, der Bauwirtschaft, der Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-/Elektronikbranche zum Einsatz kämen. Das Kerngeschäft untergliedere sich in die drei Segmente Polyurethanes (PUR, Vorprodukte für harten und weichen Polyurethan-Schaumstoff), Polycarbonates (PCS, Hochleistungs-Kunststoffe) und Coatings, Adhesives, Specialties (CAS, Lacke, Kleb- und Dichtstoffe sowie Spezialprodukte).Im vergangenen Jahr sei die Geschäftsentwicklung durch eine höhere Nachfrage - im Bereich Polyurethane aufgrund von Produktionsausfällen bei der Konkurrenz -, Preiserhöhungen und gestiegene Margen begünstigt worden. Dies habe den Umsatz beflügelt, der 2017 um 18,8% auf 14,1 Mrd. Euro angestiegen sei. Das EBITDA sei auf 3,4 Mrd. Euro gesprungen, was einem Zuwachs von 70,6% gegenüber dem Vorjahr entsprochen habe. Auch das Konzernergebnis habe kräftig zugelegt und sei um mehr als das Doppelte auf 2,0 Mrd. Euro gestiegen.Die Analysten der DZ BANK sehen für Polycarbonat weiterhin Knappheit. Der Polyurethanmarkt profitiere ihrer Einschätzung nach noch von Verzögerungen beim Aufbau neuer Kapazitäten durch die Wettbewerber. Die Analysten würden die Auswirkungen durch höhere Kapazitäten erst ab dem zweiten Halbjahr 2018 erwarten. Die Preisentwicklung sei ihres Erachtens weiter positiv, zudem zeige Covestro ein gutes Kernmengenwachstum. Impulse könnten von Akquisitionen ausgehen, die das Portfolio stärken und zur Wertsteigerung beitragen würden. Der Vorstand sei für entsprechende Zukäufe offen. Stützend dürfte unseres Erachtens das im Oktober 2017 beschlossene und seit November 2017 laufende Programm zum Rückkauf eigener Aktien in Höhe von bis zu 10% des Grundkapitals wirken, so die Analysten der DZ BANK. (Stand vom 16.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link