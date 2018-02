Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 11,9 Milliarden Euro im Jahr 2016 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Elektro-/Elektronik-Branche sowie die Bau-, Sport- und Freizeitartikelindustrie. Covestro, vormals Bayer MaterialScience, produziert an 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2016 rund 15.600 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



London (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Analyst Sebastian Satz von Barclays:Sebastian Satz, Aktienanalyst von Barclays, rät Investoren im Rahmen einer Aktienanalyse nach wie vor zu einer Gleichgewichtung der Aktien des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV).Die Covestro AG habe erneut die Gewinnerwartungen übertroffen. Der Ausblick impliziere weiteres Aufwärtspotenzial obwohl die Konsensprognosen in den letzten drei Monaten schon um mehr als 10% gestiegen seien. Polycarbonate hätten die stärkste Performance gezeigt.Der bessere Geschäftsmix habe auf die Gewinne einen stärkeren Effekt gehabt als angenommen, so die Barclays-Analysten. Das EBITDA in der Polyurethan-Sparte habe die Markterwartungen leicht verfehlt. Der positive Q1-Ausblick impliziere aber ein anhaltend positives Momentum.Analyst Sebastian Satz räumt ein, dass sich die an den Tag gelegte Zurückhaltung bislang als (sehr) falsch herausgestellt hat. Ein Stillstand beim Momentum rücke aber unausweichlich näher. Daher stelle sich die Frage was bei der Covestro-Aktie eine Neubewertung auslösen könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: