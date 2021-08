Kursziel

Covestro-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 82 Conviction Buy List Goldman Sachs Georgina Iwamoto 09.08.2021 76 buy Deutsche Bank Tim Jones 13.07.2021 76 kaufen DZ BANK Peter Spengler 19.08.2021 75 buy Jefferies Laurence Alexander 12.07.2021 75 buy Baader Bank Markus Mayer 10.08.2021 74 buy Société Générale Thomas Swoboda 25.02.2021 70 overweight Barclays Sebastian Satz 06.08.2021 70 overweight Morgan Stanley Charles Webb 12.07.2021 68 neutral Credit Suisse Samuel Perry 10.05.2021 66 outperform Exane BNP Paribas Nicola Tang 26.04.2021 66 buy Kepler Cheuvreux Christian Faitz 09.12.2020 64 kaufen Independent Research Sven Diermeier 09.08.2021 60 hold Berenberg Bank Sebastian Bray 09.08.2021 59 halten Nord LB Thorsten Strauß 09.08.2021 57 sell Citigroup Thomas Wrigglesworth 08.03.2021 55 underweight J.P. Morgan Chetan Udeshi 06.08.2021 48 hold Commerzbank Michael Schäfer 24.07.2019 34 neutral BofA Merrill Lynch Research Jean-Baptiste Rolland 20.05.2020 29 hold HSBC Martin Evans 14.05.2020 - sell UBS Andrew Stott 20.08.2021

Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (25.08.2021/ac/a/d)





Leverkusen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) nach Bekanntgabe der Q2-Zahlen 2021 zu? 82 oder 29 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Covestro-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Kunststoffspezialist Covestro AG hat am 6. August die Zahlen für das 2. Quartal 2021 präsentiert.Der Umsatz verbesserte sich um 83,5% auf über 3,9 Mrd. Euro gegenüber dem Vorjahr. Das EBITDA legte auf 817 Mio. Euro (Vorjahr: 125 Mio. Euro) zu. Das Ergebnis enthält negative Einmaleffekte im Zusammenhang mit der RFM-Konsolidierung in Höhe von 35 Mio. Euro. Das Konzernergebnis betrug 449 Mio. Euro (Vorjahr: -52 Mio. Euro), der Free Operating Cash Flow (FOCF) stieg auf 374 Mio. Euro (Vorjahr: 24 Mio. Euro) an.Aber was genau sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser nach den Q2-Zahlen 2021 zur Covestro-Aktie?