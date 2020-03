Die USA scheinen den Entwicklungen in China knapp zwei Monate nachzulaufen, so die Analysten der NORD/LB. Die Zahl der Infizierten steige rasant. Insofern sei davon auszugehen, dass die wirtschaftliche Aktivität in den kommenden Wochen deutlich zurückgehen werde. Der Einbruch beim für den Berichtsmonat März ersten verfügbaren Indikator - der New Yorker Empire State Survey - lasse erkennen, dass die befragten Unternehmen in der Region entsprechend negative Erwartungen hätten. Die konjunkturelle Lage in den USA sei allerdings in den Monaten Januar und Februar noch sehr robust gewesen (sie hätten ein BIP-Anstieg um etwa 2% erwarten lassen), sodass der nun prognostizierte BIP-Rückgang für das 1. Quartal mit -0,5% Q/Q annualisiert wohl noch recht moderat ausfallen sollte. Im 2. Quartal gehe man schon von einem stärkeren BIP-Rückgang um -2,4% Q/Q annualisiert aus. In der Annahme, dass sich im 3. Quartal eine Stabilisierung ergebe, würden die Analysten der NORD/LB nun für das Gesamtjahr 2020 mit einem BIP-Wachstum von 0,5% rechnen. Die Arbeitslosenrate werde über 6% steigen.



Die Eurozone dürfte in den Entwicklungen zeitlich noch knapp vor den USA laufen. Hierbei lägen aktuell die größten Probleme sicherlich in Italien. Da der europäische Währungsraum - im Gegensatz zu den USA - bereits vor der Ausbreitung des Virus ein nur minimales Wachstum aufgewiesen habe, würden die drastischen Maßnahmen schneller für eine Abwärtsspirale sorgen. Insofern werde die Eurozone mit Sicherheit im 1. Halbjahr 2020 in eine Rezession fallen, wobei vor allem das 2. Quartal die volle Corona-Breitseite abbekommen werde. Das Jahr 2020 werde sicher einen BIP-Rückgang aufweisen. Für die Eurozone würden die Analysten der NORD/LB mit -0,4% Jahreswachstum und für Deutschland mit -0,6% rechnen.



Dass in Zeiten erhöhter Verunsicherung Investoren zu "Save-Hafen-Assets" greifen würden, sei ein bekanntes Muster. Vor diesem Hintergrund würden Treasuries zur gesuchten Ware gehören, was die Renditen über die gesamte Kurve in den Keller befördert hätten. Der aktuell scheinbar gefundene Boden von 0,80% bei 10j-Treasuries werde im Falle einer weiteren Verschärfung jedoch nur ein Zwischenstopp gewesen sein. Die bei Bunds entgegengesetzte Bewegungsrichtung dürfe hingegen nicht fehlinterpretiert werden. Langlaufende Bunds hätten im Laufzeitenband von zehn Jahren zwar eine Rückkehr auf -0,45% verzeichnen können, das noch immer nicht in Sicht befindliche Ende der Corona-Krise werde die Volatilität hingegen hoch halten. Bundesanleihen seien weiterhin die Save Hafen Assets Nummer Eins in Europa und würden sich im Umfeld übermäßiger Verunsicherung zu neuen Rekordniveaus aufmachen. Ein Test der Marke von -1,0% bei 10j-Bunds sollte dabei im Krisenfall angepeilt werden.



Wie in der Finanz- und Staatsschuldenkrise sei die Nervosität der Marktteilnehmer auch heute besonders gut an den Creditmärkten ablesbar. Der aus Non-Financials und Financials zusammengesetzte iTraxx Europe habe binnen weniger Tage annähernd eine Verdreifachung der Spreads erfahren und befinde sich nur noch wenige Basispunkte vom Siebenjahreshoch bei 126,22 Bp (11.02.2016) entfernt. Der iTraxx Senior Financials habe unterdessen bereits gestern ein neues Siebenjahreshoch ausgebildet und bei 148 Bp gelegen. Mit Blick auf die Niveaus in Mitten der Finanzkrise sei noch Luft nach oben. Als Zielmarke sollte hier das Hoch vom 28. März 2013 bei 200 Bp im Auge behalten werden. Übersetzt auf den iTraxx Europe würde dies einem Spreadniveau von 175 Bp entsprechen.



Angesichts der vielen Verunsicherungen würden Turbulenzen an der Tagesordnung bleiben. Die Marktteilnehmer müssten aktuell relevante Entwicklungen jeder Art genau im Auge behalten. Liquidität sei derzeit sicherlich ein besonders wichtiges Thema. In diesem Kontext würden Börsen beispielsweise eine große Rolle spielen. Würden die Philippinen in Bezug auf Börsenschließungen den Startpunkt für andere wichtigere Märkte setzen? In Manila sei der Aktien- und FX-Handel bereits ausgesetzt worden, in New York werde bereits über eine solche Maßnahme diskutiert. Als Ultima Ratio bei dramatischen Kursbewegungen möge dies das geeignete Mittel sein - wenn auch nur von kurzfristiger Natur. Die aktuellen Kursbewegungen in den USA und Europa würden allerdings keinen Anlass geben, hierüber nachzudenken. Auch wenn diese Maßnahmen bei Tagesverlusten von 15% vorstellbar seien, deute heute nichts auf Schließungen wichtiger Börsen hin.



Die weltweite (konjunkturelle) Situation sei dramatisch. Die (konjunkturellen) Perspektiven ernüchternd. Die Analysten der NORD/LB hätten ihre Prognosen angepasst und sähen sowohl in den USA als auch Euroland eine Rezession voraus, die auf dem alten Kontinent aber noch deutlicher ausfallen werde. In diesen Stunden seien Zukunftsaussagen allerdings nur Momentaufnahmen und könnten sich fast täglich verdüstern - oder auch aufhellen. Ein langsamerer Verlauf bei der Zunahme der Infizierten ergäbe bereits etwas Licht am Ende des Tunnels. Eine Meldung zu einem erfolgreich verlaufenen Test und einer Freigabe eines wirksamen Medikaments könnte bereits in den nächsten Wochen für ein spürbares Durchatmen sorgen. So weit sei es aber noch nicht. (Ausgabe vom 17.03.2020) (18.03.2020/ac/a/m)







