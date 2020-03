Der mehrwöchige Stillstand Chinas werde ganz unweigerlich zu einer Einschränkung der dortigen Wirtschaftsleistung führen. Mehr noch: Weil China stark mit der Weltwirtschaft verwoben sei, würden Auswirkungen auch auf andere Volkswirtschaften drohen. Erste Zahlen aus der Automobilbranche, die ohnehin seit geraumer Zeit unter Druck stehe, würden vernehmbare Absatzrückgänge andeuten. Besonders gebeutelt sei die Reisebranche, die an jeder Krise an vorderster Front teilnehme. Es spreche Bände, dass fast alle großen Fluglinien ihren Flugbetrieb auf das chinesische Festland eingeschränkt bzw. eingestellt hätten.



Unerwartet robust zeige sich vor diesem Hintergrund seit Jahresbeginn der chinesische Aktienmarkt, obwohl die Virus-Epidemie von dort ihren Ausgang genommen habe. Allerdings könne man nicht ganz sicher sein, ob nicht der chinesische Staat die Aktien künstlich stütze. Immerhin scheine der Scheitelpunkt der Epidemie im Land der Mitte überschritten zu sein.



Dort, wo dem Marktprozess ein freier Verlauf gestattet werde, hätten die Aktien zuletzt mächtig unter Druck gestanden. Japanische Aktien hätten im Monatsverlauf mehr als 10% abgegeben und damit auch auf den zwischenzeitlich vermeldeten Konjunktureinbruch in Nippon reagiert. Wenig besser sei es europäischen und deutschen Aktien ergangen. Der DAX habe im Monatsverlauf herbe Nackenschläge einstecken müssen und um ca. 12% nachgegeben. Selbst die erfolgreich in das Jahr gestartete Wall Street habe deutlich Federn zu lassen gehabt und sich einen Monatsverlust von fast 13% im Dow Jones gefallen lassen müssen. Selbstredend habe die Börsenkorrektur den rohstofflastigen Emerging Markets besonders zugesetzt. Die beschriebenen Entwicklungen würden traditionellen Börsenkorrekturmustern folgen.



Auch die sechs LOYS-Fonds hätten sich dem allgemeinen Kursrückgang nicht entziehen können, sodass insgesamt über einen schwachen Monatsverlauf zu berichten sei. Allerdings habe sich das LOYS-Fondsmanagement seit längerem von den überbeliebten Aktien aus dem Technologiebereich ferngehalten, weil dort keine Unterbewertung erkennbar gewesen sei. Insgesamt sei zu bedenken, dass Börsenkorrekturen oft Nachkaufchancen darstellen würden, zumal die längerfristigen Aussichten für gut ausgewählte Aktienanlagen positiv bleiben würden. Dementsprechend meinen wir, dass die Coronavirus-Epidemie, die zwar hoch ansteckend aber nur bei geschwächtem Immunsystem gefährlich verlaufe, in einigen Monaten hinter uns liegen wird, so die Experten von LOYS. Jedenfalls werde sich das LOYS-Fondsmanagement rational verhalten und jegliche Impulsivität vermeiden. (05.03.2020/ac/a/m)







