Bislang habe mehr als ein Fünftel der Unternehmen im europäischen Aktienindex STOXX 600 seine geplanten Dividenden gekürzt oder gestrichen - vor allem Industrie- und Finanzunternehmen. Zu den bisher angekündigten Kürzungen bei 130 Konzernen dürften weitere hinzukommen. Damit seien die Einschnitte schon jetzt stärker als während der Finanzkrise 2008/2009. Damals hätten nur 73 der STOXX 600-Gesellschaften zum Rotstift gegriffen. Im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) plane allerdings bislang die Hälfte der 30 Unternehmen eine Anhebung ihrer Dividende - sechs Firmen wollten sie zumindest unverändert belassen, und mindestens vier Unternehmen würden sie ganz streichen - wie gestern adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF). Die Herzogenauracher seien bereits das achte DAX-Mitglied, das seine Dividendenpläne kappe. Insgesamt dürfte im DAX rund ein Zehntel weniger an Dividenden als noch im Vorjahr ausgeschüttet werden.



Besonders betroffen seien neben Banken und Industrieunternehmen auch Reiseveranstalter, Konsumgüterhersteller oder Versicherungen. Kurzum: Alle, die stark unter dem "Shutdown" der Wirtschaft leiden würden. Sie würden mit der Kürzung von Dividenden ihre Liquidität schonen, was aus Sicht langfristig orientierter Anleger nicht unbedingt schlecht sein müsse. Denn wenn eine Firma grundsätzlich ein tragfähiges Geschäftsmodell habe, könne auf die einmalige Kürzung oder Aussetzung einer Dividende schon im nächsten Jahr wieder eine erfreuliche Ausschüttung folgen. Ohnehin sollten Anleger nicht nur auf hohe Dividenden schielen, sondern ihre Anlageentscheidung auf viel mehr Faktoren stützen. Von der Bilanzqualität über die Bewertung bis hin zu den Wachstumschancen.



In einigen Fällen würden jedoch auch Aufsichtsbehörden und Regierungen intervenieren und die Unternehmen zur Kürzung oder Streichung von Dividenden anhalten, zum Beispiel bei Banken, Versicherungen oder in Frankreich etwa bei Versorgern. In solchen Branchen sollten Anleger, für die Dividendenströme wichtig seien, auf absehbare Zeit vorsichtig sein bzw. das Vorgehen einzelner Unternehmen genau betrachten.



Lichtblicke gebe es insbesondere bei Gesundheits- und Pharmaunternehmen, die zum Teil sogar höhere Dividenden als in den Vorjahren zahlen wollten. Der Sektor "Healthcare" sei damit nicht nur strukturell, sondern auch mit Blick auf die Dividendenströme attraktiv. Regional dürften die Ausschüttungen vor allem in den USA noch relativ stabil sein, während in Europa und vor allen in den Schwellenländern drastischere Kürzungen drohen würden. (15.04.2020/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Die Dividenden europäischer Konzerne eilten in den vergangenen Jahren von Rekord zu Rekord - für viele Anleger waren Dividenden in Zeiten niedriger Zinsen eine willkommene Ertragsquelle, so Robert Greil, Chefstratege bei Merck Finck Privatbankiers.Doch dieses Jahr gebe es für manchen Dividendenjäger ein böses Erwachen. Die Coronakrise treffe viele Unternehmen hart. Neben den bereits erlittenen Kursverlusten würden ihren Aktionären nun auch drastische Einschnitte bei den Ausschüttungen drohen. Den Fokus rein auf die - in der Vergangenheit erwirtschaftete - Dividendenrendite zu richten, erweise sich als trügerische Strategie.