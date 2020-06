Die Investitionsausgaben seien im ersten Quartal zurückgegangen und dürften im zweiten Quartal weiter sinken. Die Warenexporte seien im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen, angetrieben von den meisten G20-Ländern. Das Wachstum der Konsumausgaben habe sich im Q1 verlangsamt. Trotz der Aufhebung der Beschränkungen in vielen Ländern würden sich die steigende Arbeitslosigkeit und die hohe Unsicherheit in den kommenden Monaten negativ auf die Verbraucherausgaben auswirken. Die Exporte würden sich möglicherweise am langsamsten erholen, unter anderem da die Auslandsnachfrage unter den Reisebeschränkungen, der neuen Handelskriegsrhetorik aus den USA und (insbesondere in Europa) der Brexit leiden werde.



Die meisten Länder der Welt würden ihre Wirtschaft durch umfangreiche Rettungspakete und Konjunkturprogramme, sowie eine sehr lockere Geldpolitik unterstützen. Die größten Maßnahmenpakete seien bislang in den Vereinigten Staaten, Japan und den Länder der Eurozone und hier besonders Deutschland geschnürt worden. Die Konjunkturpakete dürften vor allem den privaten Konsum und in geringerem Maße auch die Investitionsausgaben unterstützen.



Die weltweite Arbeitslosenquote sei von rund 6% auf 10% gestiegen, angeführt von den USA und Indien. In den meisten europäischen Ländern sei der Anstieg der Arbeitslosenquote aufgrund von Kurzarbeiterregelungen immer noch gedämpft. Nächstes Jahr könnte die Arbeitslosigkeit weiter steigen, selbst wenn das Wachstum zurückkomme.



Die globale Inflation gehe zurück, da die Preise auf dem Ölmarkt weiterhin deutlich unter dem Vorjahresniveau lägen. Während die Krise inflationäre und deflationäre Tendenzen aufweise, würden die Analysten erwarten, dass die deflationären Tendenzen in den nächsten 18 bis 24 Monaten vorherrschen würden, was bedeute, dass die Inflation gedämpft bleibe und in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften deutlich unter 2% liegen werde.



Das Wachstum der Kreditvergabe der Banken habe deutlich zugenommen, unterstützt durch öffentliche Rettungspakete.



Die meisten G20-Zentralbanken hätten in den letzten sechs Monaten ihre Leitzinsen gesenkt. Diese Lockerungspolitik sei von der US-Notenbank angeführt worden, die die Zinssätze als Reaktion auf die Corona-Krise auf 0,25 Prozent gesenkt habe. Bis auf Weiteres werde die Geldpolitik extrem locker bleiben.



Die Renditen würden aufgrund der gedämpften Inflation und der aggressiven geldpolitischen Lockerung niedrig bleiben. (11.06.2020/ac/a/m)





