München (www.aktiencheck.de) - Das Coronavirus hält die Börsen weiter in Atem, so die Experten von Merck Finck Privatbankiers."Solange die globale Corona-Ausbreitung anhält, dürften die Aktienmärkte trotz weiterer Stützungsmaßnahmen von (notenbank)politischer Seite weiterhin stark schwanken", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck sehe dabei "weiter sinkende Wachstumserwartungen vonseiten der Ökonomen wie der Aktienanalysten". Immerhin: "Die Märkte haben bereits klar weniger Wirtschaftswachstum und zahlreiche Gewinnwarnungen eingepreist - zudem dürften nach der Fed weitere Zentralbanken, unter anderem spätestens nächsten Donnerstag die EZB, unterstützend reagieren", sage Greil.Auch wenn die meisten Konjunkturdaten in diesem Umfeld in den Hintergrund treten würden, stünden nächste Woche einige wichtige Zahlen an: In Deutschland seien dies am Montag neben der Handelsbilanz, die Industrieproduktion im Januar und am Freitag die finalen Februar-Inflationsdaten. Für die Eurozone stünden am Dienstag das finale Bruttoinlandsprodukt im Schlussquartal 2019 sowie am Donnerstag neben der EZB-Sitzung die Januar-Produktionszahlen der Industrie an. In Großbritannien kämen die Produktionszahlen und die Handelsbilanz am Mittwoch.